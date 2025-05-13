Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Для США будут хорошие результаты, когда Россия отступит от Украины.Трамп сообщил, чт...
  • лина любимцева
    США ХОТЯТ ОККУПИРОВАТЬ УКРАИНУ БЕЗ ВОЙНЫ...  Вот и окажется один из членов НАТО в подбрюшье  у России.  Скорее всего,...Келлог: Вашингтон...
  • лина любимцева
    ГНИЛУШКА Польша в своем репертуаре: ВОНЯЕТ!!Reuters: Польша з...

Меркурис: Запад подготовил план на случай прекращения огня на Украине

Меркурис: Запад подготовил план на случай прекращения огня на Украине

Чётко проработанный Европой план стоят за её ультиматумом о прекращении огня на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Запад просто мечтает пойти войной на Россию.   Давно уже не воевали. У них же за правило: КАЖДОЕ СТОЛЕТИЕ ХОДИТЬ НА РОССИЮ И ПОЛУЧАТЬ ОТ РОССИИ ПО НАГЛОЙ РОЖЕ!!... Только в этот раз никакой &quot;доброй волм&quot; - колошматить  их до полного уничтожения!!  Твари  наглые и тупорылые!!
Ответить
13 час.
Eduard
Из века в век одна и та же история ,Запад прет на Россию с целью поживится! Меня наши удивляют,пойдут пол Европы и возвращаются назад, дарят Независимости вместе с территорией даром.Одна дурость!
Ответить
12 час.
наверх