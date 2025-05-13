Чётко проработанный Европой план стоят за её ультиматумом о прекращении огня на Украине, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Меркурис: Запад подготовил план на случай прекращения огня на Украине
Комментарии
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лл
лина любимцева
Запад просто мечтает пойти войной на Россию. Давно уже не воевали. У них же за правило: КАЖДОЕ СТОЛЕТИЕ ХОДИТЬ НА РОССИЮ И ПОЛУЧАТЬ ОТ РОССИИ ПО НАГЛОЙ РОЖЕ!!... Только в этот раз никакой "доброй волм" - колошматить их до полного уничтожения!! Твари наглые и тупорылые!!
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13 час.
Eduard
Из века в век одна и та же история ,Запад прет на Россию с целью поживится! Меня наши удивляют,пойдут пол Европы и возвращаются назад, дарят Независимости вместе с территорией даром.Одна дурость!
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12 час.
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