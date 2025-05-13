Меркурис: Запад подготовил план на случай прекращения огня на Украине

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лина любимцева

Запад просто мечтает пойти войной на Россию. Давно уже не воевали. У них же за правило: КАЖДОЕ СТОЛЕТИЕ ХОДИТЬ НА РОССИЮ И ПОЛУЧАТЬ ОТ РОССИИ ПО НАГЛОЙ РОЖЕ!!... Только в этот раз никакой "доброй волм" - колошматить их до полного уничтожения!! Твари наглые и тупорылые!!