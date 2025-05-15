В роскошном отеле с первоклассным рестораном знаменитого шеф-повара обнаружены тараканы

Тараканы обнаружены в роскошном отеле с первоклассным рестораном, который когда-то принадлежал знаменитому шеф-повару, - по словам продовольственных инспекторов, усатые вредители были проблемой "по меньшей мере в течение года" .
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