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В роскошном отеле с первоклассным рестораном знаменитого шеф-повара обнаружены тараканы

В роскошном отеле с первоклассным рестораном знаменитого шеф-повара обнаружены тараканы

Тараканы обнаружены в роскошном отеле с первоклассным рестораном, который когда-то принадлежал знаменитому шеф-повару, - по словам продовольственных инспекторов, усатые вредители были проблемой "по меньшей мере в течение года" .

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