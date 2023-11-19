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Новосибирский волейбольный "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит"

Новосибирский волейбольный "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит"

Очередной матч PARI Суперлиги 2024 состоялся на «Локомотив Арене» 18 ноября.Новосибирский волейбольный "Локомотив" в субботу, 18 ноября, на своей площадке обыграл петербургский "Зенит" в очередном матче Суперлиги России.

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