Новосибирский волейбольный "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит"

Очередной матч PARI Суперлиги 2024 состоялся на «Локомотив Арене» 18 ноября.Новосибирский волейбольный "Локомотив" в субботу, 18 ноября, на своей площадке обыграл петербургский "Зенит" в очередном матче Суперлиги России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии