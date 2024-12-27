Он считает, что «слабые страны, которые поддались давлению англосаксов» нужно проститьЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал свое видение того, как будет развиваться ситуация, «которая сложится в связи с завершением гибридной войны Запада против России».
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