Врач рассказала как справиться в весенней аллергией

Ижевск. Удмуртия. Весна становится настоящим испытанием для тех, кто страдает от сезонной аллергии. Как правильно подготовиться к периоду цветения и не позволить симптомам испортить первые теплые дни рассказала врач-эксперт в интервью «Известиям».
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