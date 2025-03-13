Врач рассказала как справиться в весенней аллергией

Ижевск. Удмуртия. Весна становится настоящим испытанием для тех, кто страдает от сезонной аллергии. Как правильно подготовиться к периоду цветения и не позволить симптомам испортить первые теплые дни рассказала врач-эксперт в интервью «Известиям».