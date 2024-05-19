«Макрон — маленький мальчик, играющий в оловянных солдатиков»

Если Эммануэль Макрон решится на отправку войск на Украину, то это будет только Иностранный легион, однако такая авантюра может обернуться трагедией, заявил в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Жильбер Коллар.
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