Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны, о чем рассказал президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым.
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