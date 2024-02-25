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Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России и вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны, о чем рассказал президент РФ Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым.

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