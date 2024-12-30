Ризат Рамазанов «Балачагым» җыры турында: «Күз яшьләремне чак тыям»

Ризат Рамазанов социаль челтәрдәге сәхифәсендә «Балачагым» җырын тәкъдим итте. «Бу җырны Марат Галимов җибәргәч, тыңлаганда, салкын тир бәреп чыкты, үземнең балачагым кино тасмасы сыман күз алдымнан узды.
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