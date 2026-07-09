Юрий Матузов: бюджетный процесс в Воронежской области идёт непрерывно — на заседании облдумы подвели финансовые итоги 2025 года и скорректировали планы на текущий год

На заседании Воронежской областной Думы под председательством Юрия Матузова депутаты рассмотрели и приняли ключевые финансовые документы региона: законы об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС за 2025 год, а также одобрили корректировки бюджета фонда ОМС на текущий год.
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