Юрий Матузов: бюджетный процесс в Воронежской области идёт непрерывно — на заседании облдумы подвели финансовые итоги 2025 года и скорректировали планы на текущий год

На заседании Воронежской областной Думы под председательством Юрия Матузова депутаты рассмотрели и приняли ключевые финансовые документы региона: законы об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС за 2025 год, а также одобрили корректировки бюджета фонда ОМС на текущий год.