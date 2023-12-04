Иностранные государства отказали России в экстрадиции более 100 человек

В результате работы Генпрокуратуры РФ за первые 11 месяцев 2023 года был получен 101 отказ со стороны других государств по запросу об экстрадиции или исполнении приговора лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.
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