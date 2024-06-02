Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку

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Началось лето, но не для всех это время года окрасится яркими красками. Некоторым проворовавшимся чиновникам придется наблюдать за солнечными лучами через решетку тюремной камеры, причем на протяжении многих лет.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
От деньжат.
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1 час.
Николай
Славные времена для взяточников, только видимо их миллионы  брали и будут брать, так как привыкли........
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1 час.
ilja_jant И
В центре коллажа - Иванов. А слева кто? Похож на Криворучко. Но его ведь не задержали...
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15 мин.

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