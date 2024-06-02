Белоусов и его зам продолжают зачистку. Настала очередь главного коммунальщика Минобороны. Обвинение просит 12 лет за взятку

Началось лето, но не для всех это время года окрасится яркими красками. Некоторым проворовавшимся чиновникам придется наблюдать за солнечными лучами через решетку тюремной камеры, причем на протяжении многих лет.
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