Украинские беспилотники над русским Черноземьем. Почему их не сбивают и что с этим делать?

Очередной удар по объектам инфраструктуры в России вызвал обширную дискуссию о возможностях отечественной системы ПВО Очередной инцидент Беспилотник врезался в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской областиПредприятие находится в 10 километрах от украинской границы, контролируемой ЛНР с ударами беспилотников по объектам инфраструктуры в России ожидаемо вызвал обширную дискуссию о возможностях отечественной системы ПВО, необходимости борьбы с БПЛА и предотвращении подобных инцидентов в будущем.