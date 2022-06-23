Мировое обозрение

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Украинские беспилотники над русским Черноземьем. Почему их не сбивают и что с этим делать?

Украинские беспилотники над русским Черноземьем. Почему их не сбивают и что с этим делать?

Очередной удар по объектам инфраструктуры в России вызвал обширную дискуссию о возможностях отечественной системы ПВО Очередной инцидент Беспилотник врезался в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской областиПредприятие находится в 10 километрах от украинской границы, контролируемой ЛНР с ударами беспилотников по объектам инфраструктуры в России ожидаемо вызвал обширную дискуссию о возможностях отечественной системы ПВО, необходимости борьбы с БПЛА и предотвращении подобных инцидентов в будущем.

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