Мировое обозрение

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Судоисполнителя избили в Алматы: потерпевшему угрожал Жанкош Тураров (видео)

Судоисполнителя избили в Алматы: потерпевшему угрожал Жанкош Тураров (видео)

В Алматы на частного судебного исполнителя напали при сносе пристройки к жилому дому. Во время исполнения судебного акта на ЧСИ напал мужчина, который сначала начал угрожать судебному исполнителю, а затем душить его и в результате нанес удары в области ребер и легких.

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