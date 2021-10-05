Судоисполнителя избили в Алматы: потерпевшему угрожал Жанкош Тураров (видео)

В Алматы на частного судебного исполнителя напали при сносе пристройки к жилому дому. Во время исполнения судебного акта на ЧСИ напал мужчина, который сначала начал угрожать судебному исполнителю, а затем душить его и в результате нанес удары в области ребер и легких.