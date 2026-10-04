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Пронедра

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Почему отмена концерта Реввы вселяет надежду на победу патриотов

Почему отмена концерта Реввы вселяет надежду на победу патриотов

Отмена концерта Александра Реввы, выступающего также под сценическим именем Артур Пирожков, в Новосибирске стала очередным эпизодом в продолжающейся дискуссии о границах между культурой, общественными настроениями и политическими взглядами артистов.

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