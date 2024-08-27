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IBM анонсировала на Hot Chips 2024 процессор Telum II и ускоритель Spyre для задач ИИ Компа...

IBM анонсировала на Hot Chips 2024 процессор Telum II и ускоритель Spyre для задач ИИ Компа...

IBM анонсировала на Hot Chips 2024 процессор Telum II и ускоритель Spyre для задач ИИКомпания IBM анонсировала новое поколение вычислительных систем для искусственного интеллекта — процессор Telum II и ускоритель IBM Spyre.

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