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Данияр Елеусинов после победы: «Рад возвращению в ринг»

Олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов высказался о бое на шоу «Ночь чемпионов IBA» в Астане: «Ну, после двухлетнего перерыва бой был непростым.

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