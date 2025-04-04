Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Я не пойму почему этот автор ещё не на Лубянке??? Ну враг России и её народов. Русофоб и вообще выродок антанты.Дневник разочаров...
  • Александр
    "Телта" не производит рации и никогда их не производил. "Оставил армию без связи" не более,чем фигура речи для вызова...Взяточник-генерал...
  • Регина Толстоброва
    Расстрелять такое, это измена родине. оставить армию без связи. Из-за него люди погибали, чьи-то дети. Позор армии, ч...Взяточник-генерал...

Почему некоторым миллиардерам выгоден социализм

Почему некоторым миллиардерам выгоден социализм

Согласно известной геополитической стратегии, дружить надо «через соседа». К примеру, России выгодно сейчас дружить с Венгрией, так как у нас нет общих границ, которые могли бы сгенерировать конфликтные ситуации, но зато есть общий буйный сосед, против которого мы можем действовать сообща.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх