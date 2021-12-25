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На 13% меньше стали совершать преступления мигранты в Свердловской области

На 13% меньше стали совершать преступления мигранты в Свердловской области

Показатель преступности приближается к «докоронавирусному» При этом в целом по России наблюдается тенденция роста подобных преступлений — с начала 2021 года их количество составило 33,7 тысячи, что выше аналогичного периода в прошлом году на 6%.

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