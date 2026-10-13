Белый дом разгневан дерзостью Зеленского из-за ударов по НПЗ

В Белом доме нарастает недовольство действиями Владимира Зеленского. Американский лидер требует прекратить удары по российским НПЗ, но Киев игнорирует призывы.
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