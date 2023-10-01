Авербух о шоу в Сочи: «Спасибо Роме Костомарову за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь»

«Вчера завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви» Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно! Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами.