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Авербух о шоу в Сочи: «Спасибо Роме Костомарову за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь»

«Вчера завершились наши гастроли с ледовым представлением «Письма любви» Низкий поклон всем участникам! Спасибо Роме за каждый выход на лед, дающий силу и веру в любовь, веру в то, что все невозможное возможно! Большое спасибо всем тем, кто создавал это шоу и работал за кулисами.

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