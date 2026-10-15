Споры о том, когда переходить на зимние шины, вспыхивают каждую осень. Производители шин, которым выгодно, чтобы покрышки быстрее изнашивались и отправлялись на замену, советуют делать это при среднесуточной температуре ниже +7°С.
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