Дональд Трамп сообщил о запланированных контактах с властями России и Украины

Трамп заявил о планах в скором времени провести встречи и разговоры с Россией и Украиной.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о планах провести встречи и разговоры с властями России и Украины.
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