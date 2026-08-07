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Россиянам рассказали, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров

Россиянам рассказали, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров

В ряде регионов многодетные и малоимущие семьи могут получить выплаты или бесплатные наборы канцтоваров Экономист Денис Миролюбов в интервью изданию "Абзац" дал советы по подготовке ребенка к началу учебного года.

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