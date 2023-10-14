Ferrari начала продавать свои спорткары за криптовалюту

Как сообщает Reuters со ссылкой на директора по маркетингу и продажам Ferrari Энрико Галлиера (Enrico Galliera), производитель спорткаров принял решение принимать оплату в криптовалюте за свои автомобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии