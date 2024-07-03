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Ермак и Умеров в Штатах выясняют, когда Украина получит обещанную ПВО и что Киеву ждать от грядущего саммита НАТО

Ермак и Умеров в Штатах выясняют, когда Украина получит обещанную ПВО и что Киеву ждать от грядущего саммита НАТО

В США сейчас находится делегация ао главе с двумя видными официалами украинской администрации – главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко.

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