Торопченко в 6-м матче с «Миннесотой»: 1-е очко в Кубке Стэнли, 1 бросок, 2 хита и «+1» за 7:03

Алексей Торопченко набрал 1-е в карьере очко в Кубке Стэнли. Форвард «Сент-Луиса» выступил ассистентом при шайбе Тайлера Бозака в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (5:1, 4-2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх