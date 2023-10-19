Известный российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пишет у себя в ТГ -канале: Яков Кедми сейчас выступает с совершенно людоедскими заявлениями в адрес палестинцев.
Кедми раскрылся. А вы слушали его раскрыв рты!
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Ещё Не все улетели, многие евреи собрали вещи, прогрели двигатели на лайнерах и по команде помашут России,, а зелени у них много, она там под контролем Толика - прихватизатора!!!
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11 час.
ВК
Виктор Каменский
С Кедми разведчик, как с г...на пуля.
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11 час.
Алексей Голосной
Для меня эта статья удар,я его читал,верил,любил...ну ничего,все исправим и отпишимся
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9 час.
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