Анна Митянина: «Когда ребенку нужна помощь психолога»

Детский омбудсмен Петербурга и «Петербургский дневник» продолжают совместный проект, приуроченный к стартовавшему с этого года нацпроекту «Семья» В рубрике «Поговорим о детях» я рассказываю о вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются современные дети и подростки, и чем мы, взрослые, можем помочь им на пути взросления.
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