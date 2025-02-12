Анна Митянина: «Когда ребенку нужна помощь психолога»

Детский омбудсмен Петербурга и «Петербургский дневник» продолжают совместный проект, приуроченный к стартовавшему с этого года нацпроекту «Семья» В рубрике «Поговорим о детях» я рассказываю о вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются современные дети и подростки, и чем мы, взрослые, можем помочь им на пути взросления.