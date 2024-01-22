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Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ

Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ

Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и ряд проблем, связанных с противовоздушной обороной представляют собой основные причины, по которым произошел провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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