Немецкий генерал Фройдинг перечислил главные причины провала наступления ВСУ

Российские минные заграждения, отсутствие поддержки с воздуха и ряд проблем, связанных с противовоздушной обороной представляют собой основные причины, по которым произошел провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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