Посольство РФ в Германии заявило об эрозии послевоенного примирения в ФРГ

Сообщения о нежелательности участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и содействуют эрозии процесса послевоенного примирения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии