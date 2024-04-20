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Посольство РФ в Германии заявило об эрозии послевоенного примирения в ФРГ

Посольство РФ в Германии заявило об эрозии послевоенного примирения в ФРГ

Сообщения о нежелательности участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и содействуют эрозии процесса послевоенного примирения.

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