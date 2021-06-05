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Путин заявил, что РФ готова преодолеть все разногласия с Германией

Путин заявил, что РФ готова преодолеть все разногласия с Германией

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ выразил надежду на то, что будущее правительство Германии будет учитывать при выстраивании отношений с Москвой особый характер связей между двумя странами.

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