Светлана Немоляева рассказала о негативной реакции на любовные сцены Лазарева с Дорониной

Народная артистка РФ Светлана Немоляева рассказала о том, как долгое время не могла смотреть фильм «Еще раз про любовь» режиссера Георгия Натансона, в котором снялся ее муж Александр Лазарев и актриса Татьяна Доронина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии