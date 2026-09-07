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Гэри Олдман намекнул на выбор нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Гэри Олдман намекнул на выбор нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Продюсеры бондианы уже выбрали нового исполнителя роли агента 007, однако пока не объявили его имя. Об этом рассказал актер Гэри Олдман в эфире канадского телешоу, сообщило Independent .

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