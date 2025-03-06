Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Какие же у нас "бедняки" на первых этажах живут !!!!!!  Страшно подумать, какие суммы хранятся на втором, третьем эта...Сотрудники уголов...
  • Людмила Лепаева
    Ордера на квартиру забыли выдатьЖительницам Алтай...
  • Влад Бонд
    Опять чуркобесы?В Самаре полицейс...

В Тульской области инспекторы ПДН провели профилактические беседы с учащимися средних школ

В средних школах №№ 17 и 19 поселка Товарковский Богородицкого района инспекторы по делам несовершеннолетних ОДН межмуниципального отдела МВД России «Богородицкий» Валерия Татаринова и Ксения Козлова провели профилактические беседы с учащимися образовательных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх