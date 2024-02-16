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Украинский военнослужащий рассказал, что командование отказалось выводить подразделения ВСУ из практически окружённой Авдеевки

Украинский военнослужащий рассказал, что командование отказалось выводить подразделения ВСУ из практически окружённой Авдеевки

По словам одного из украинских военнослужащих, принимавшего участие в боестолкновениях в районе Авдеевки, командование ВСУ отказалось обеспечивать вывод войск из расположенного к югу от населенного пункта укрепрайона "Зенит" практически полностью окруженного российской армией.

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