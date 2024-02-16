Украинский военнослужащий рассказал, что командование отказалось выводить подразделения ВСУ из практически окружённой Авдеевки

По словам одного из украинских военнослужащих, принимавшего участие в боестолкновениях в районе Авдеевки, командование ВСУ отказалось обеспечивать вывод войск из расположенного к югу от населенного пункта укрепрайона "Зенит" практически полностью окруженного российской армией.
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