Представляем вашему вниманию топ-10 национальных парков Южной Африки! Невероятно разнообразная страна с точки зрения предлагаемых ландшафтов и экосистем; Южная Африка – это удивительное место для посещения любого любителя природы.
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