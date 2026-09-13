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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о возможном бане Рейса: «6 матчей – жестковато, это почти четверть сезона. Но нельзя позволить, чтобы судья был мальчиком для битья. Наказывать точно нужно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном наказании защитника ЦСКА Матеуса Рейса по итогам матча с « Рубином » (1:1).

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