Как продлить майские праздники до 9 дней: советы эксперта Headhunter

Эксперт по трудовому праву Headhunter Ольга Владимирова рассказала, как, взяв отпуск с 28 по 30 апреля, можно увеличить продолжительность майских выходных до 9 дней, отдыхая с 26 апреля по 4 мая 2025 года, и этим выиграть на выплатах за отпуск.