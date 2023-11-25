Перепалка Овечкина с канадским игроком «Эдмонтона» закончилась ударом по лицу

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 24 ноября заработал двухминутный штраф в матче против канадского клуба «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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