Школьники из 60 регионов приняли участие во Всероссийской детской конференции в «Смене», посвященной патриотическому воспитанию

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники различных образовательных программ Всероссийского детского центра «Смена» посетили Всероссийскую детскую конференцию «Система патриотического воспитания: от истории к будущему».
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