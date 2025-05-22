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Школьники из 60 регионов приняли участие во Всероссийской детской конференции в «Смене», посвященной патриотическому воспитанию

Школьники из 60 регионов приняли участие во Всероссийской детской конференции в «Смене», посвященной патриотическому воспитанию

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участники различных образовательных программ Всероссийского детского центра «Смена» посетили Всероссийскую детскую конференцию «Система патриотического воспитания: от истории к будущему».

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