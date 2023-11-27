КДК РФС рассмотрит оскорбительные слова Баринова в адрес судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что КДК рассмотрит слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в адрес судей после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».