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Поблекший Ланит ответит Генсом за Тихонова: кто разваливает дело чиновника?

Поблекший Ланит ответит Генсом за Тихонова: кто разваливает дело чиновника?

А тем временем зарубежные и офшорные фирмы, через которые, по мнению следствия, передавались взятки от исполнителя госконтракта на ГИС ТЭК "Ланита" Тихонову, продолжают существовать и зарабатывать миллионы.

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