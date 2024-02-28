Поблекший Ланит ответит Генсом за Тихонова: кто разваливает дело чиновника?

А тем временем зарубежные и офшорные фирмы, через которые, по мнению следствия, передавались взятки от исполнителя госконтракта на ГИС ТЭК "Ланита" Тихонову, продолжают существовать и зарабатывать миллионы.
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