Авторы Overwatch 2 представили трейлер коллаборации с аниме “Ковбой Бибоп” Сегод...

Авторы Overwatch 2 представили трейлер коллаборации с аниме “Ковбой Бибоп”Сегодня компания Blizzard представила стильный трейлер к следующему масштабному событию Overwatch 2 – кроссоверу с любимым фанатами аниме-сериалом 90-х “Ковбой Бибоп”.
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