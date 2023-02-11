Федеральное агентство новостей №1

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    МИД- превратили в филиал Сатирикона. Страна уже на взрыд ржет, как вы надуваете щеки и возмущаетесь.Захарова призвала...
  • Сергей ЕВ
    ВС России молодцыБолее 170 мин ВСУ...
  • Сергей Дмитриев
    "Урал - опорный край державы" // просел под тяжестью Е-Центра.Никита Михалков с...

Бывший глава МИД Югославии: Запад хочет, чтобы Россия вернулась к временам Ельцина

Бывший глава МИД Югославии: Запад хочет, чтобы Россия вернулась к временам Ельцина

Выдающийся сербский дипломат Владислав Йованович, бывший глава МИД Союзной Республики Югославия (1992-1995), а затем ее представитель в ООН (1995-2000), в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей Алине Арсеньевой рассказал о том, как Запад разваливал Югославию, как американцы спровоцировали и затянули войну в Боснии, а также рассказал о «формуле успеха» Турции и о том, почему Запад изолировал от себя остальной мир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх