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Андрей Мерзликин про 10-й сезон «Мосгаза»: «Появится Сергей Шакуров. С ним постоять рядом — радость!»

Андрей Мерзликин про 10-й сезон «Мосгаза»: «Появится Сергей Шакуров. С ним постоять рядом — радость!»

Сегодня состоится премьера очередного сезона сериала «Мосгаз». Актерский состав проекта меняется из года в год, так что поклонники гадают, кого они увидят на экране на этот раз.

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