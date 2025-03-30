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Всё о женщинах

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  • Сергей Рубцовск
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Пирог «Баунти» на кефире: наслаждение не только райское, но и бюджетное

Пирог «Баунти» на кефире: наслаждение не только райское, но и бюджетное

Воздушный пирог «Баунти» на кефире — это наслаждение не только райское, но и бюджетное. Этот нежный кокосовый пирог с мягкой текстурой и насыщенным вкусом станет идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой.

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