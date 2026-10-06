Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт Храпунова назвала фишинговые профессии, которыми заманивают мошенники

Эксперт Храпунова назвала фишинговые профессии, которыми заманивают мошенники

Мошенники создают фальшивые копии известных сайтов по трудоустройству. Пользователь видит привлекательную вакансию, переходит по ссылке, и ему предлагают оплатить доступ к базе работодателей или внести страховой депозит.

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