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Царьград

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Солдаты ВСУ сдались в Щербаках: освобождение Запорожской области продолжается

Солдаты ВСУ сдались в Щербаках: освобождение Запорожской области продолжается

В Запорожской области группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе Щербаков. Подразделения России продолжают освобождение региона, который вошел в состав России по итогам референдума 2022 года.

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