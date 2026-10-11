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Воронежские новости

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479 дронов сбили над регионами России за ночь

479 дронов сбили над регионами России за ночь

За сутки силы ПВО сбили 479 дронов. Под удар также попали Воронежская область и соседние регионы. Большинство атак пришлось на Белгородскую и Курскую области, где пострадали 18 человек.

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