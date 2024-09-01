Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 сентября 2024 года: Что в Пентагоне на самом деле думают о Курской авантюре Зеленского и о чем поругались европейские дипломаты

Минобороны Украины Рустем Умеров во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. REUTERS ЗЕЛЕНСКИЙ НАПЛЕВАЛ НА ДИПЛОМАТИЮ "Просроченный и жалкий" Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил свой статус и репутацию.